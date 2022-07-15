اشتعال النيران في أتوبيس بدون ركاب بالغردقة «صور»

اشتعلت النيران في أتوبيس بشارع الحجاز في مدينة الغردقة، ما أدى إلى دخان كثيف في المنطقة وتبين أن الأتوبيس يتبع إحدى شركات السياحة، ودون ركاب، وتم استدعاء سيارات الإطفاء والإسعاف وجار المتابعة.

حريق في أتوبيس بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق في أتوبيس بدون ركاب بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، َوعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية َومرفق اسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة مطافي للسيطرة على الحادث، وانتقل عدد من سيارات الإسعاف، ولا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحريق وجار تحديد سبب الحريق وملابسات الحادث وجار التحقيق وتحديد حجم الخسائر المادية.

إصابة 9 أشخاص في حادث بالغردقة

وفي سياق آخر، شهدت مدينة الغردقة اليوم الجمعة إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بطريق الغردقة سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.