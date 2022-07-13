أسعار أجرة المواصلات في محافظة البحر الأحمر بعد تحريك البنزين

شهدت أسعار أجرة المواصلات زيادة في مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك عقب اعتماد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بزيادة تتراوح ما بين 5% لـ7% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

زيادة أسعار أجرة مواصلات مدن البحر الأحمر

ووفقا للتعريفة الجديدة جاءت الزيادة للسرفيس الداخلي عشرة قروش وزيادة التعريفة بين المدن محافظة البحر الأحمر.

في الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم بين جنيه إلى 5 جنيهات، وخارج المحافظة بين الغردقة وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان جاءت الزيادة 6 جنيهات فأكثر.

أسعار السرفيس الداخلي في الغردقة

وجاءت أسعار السرفيس الداخلي في مدينة الغردقة بين مناطق الدهار الميناء 185 قرشا والدهار حفر الباطن 185 قرشا، والدهار شيري 240 قرشا، الدهار أبو عشرة 240 قرشا، الدهار أكوا فن 250 قرشا، والميناء عربية 215 قرشا، الدهار القرى 525 قرشا، الميناء مبارك خمسة 210 قروشا، الميناء مبارك 290 قرشا، الدهار الأحياء الفيزور 290 قرشا.

أسعار المواصلات بين البحر الأحمر والمحافظات

واعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعريفة أسعار بين البحر الأحمر وباقي المحافظات كالتالي:

الغردقة سوهاج 96 جنيها

الغردقة أسيوط 101 جنيه

الغردقة الأقصر 64 جنيها

الغردقة السويس 103 جنيهات

الغردقة قنا 56 جنيها

الغردقة المنيا 103 جنيهات

الغردقة أسوان 112 جنيها

الغردقة للقاهرة 133 جنيها

الغردقة الدقهلية 133.5 جنيه