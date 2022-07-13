محافظ البحر الأحمر يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات.. 10 قروش زيادة

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ، التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بزيادة تتراوح ما بين 5%- 7% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية حيث جاءت زيادة التعريفة الجديدة للسرفيس الداخلي عشرة قروش وزيادة التعريفة بين المدن بين من جنيه إلى 5جنيه وخارج المحافظة جاءت الزيادة 6 جنيهات فأكثر . .

التعريفة الجديدة في البحر الأحمر

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ محافظ البحر الأحمر ، أن المحافظة تسعى دائما لخدمة مواطنيها، مشيرًا أن قرار ارتفاع تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود لن يصيب الموطن بضررًا كبيرًا ، مضيفاً أن زيادة أسعار الوقود تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للدعم الفعلي الذي تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود

حملات تفتيشية على المواقف

كما أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر توجيهاته لرؤساء المدن وإدارة المواقف ، بالتنسيق مع وحدات ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات ، مؤكداً علي مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الإلتزام بأسعار المنتجات البترولية.

ومن جانبه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، للتصدي لأي محاولات لاحتكار الموادر البترولية، أو استغلال المواطنين بأي صورة، وذلك في إطار متابعة الوزارة، لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية.