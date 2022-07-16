 «الصحة» تنفي تخصيص مستشفيات كاملة للعزل: لا يوجد سبب لذلك

نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، تخصيص مستشفيات لعزل حالات مصابة بفيروس كورونا، قائلا: «هذا الكلام غير حقيقي بالمرة ومازلنا عندنا عدد من الأسرة مخصصة في عدد من المستشفيات تكون للعزل، لكن معملناش إجراء بفصل المستشفيات أو عودة لمستشفيات بالكامل للعزل».

5 % من الأسرة مشغولة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نسب إشغال المستشفيات حتى الآن 5% من إجمالي عدد الأسرة الموجودة في 21 مستشفى وبالتالي ما يتم تداوله غير حقيقي ولا يوجد سبب يؤدي لذلك.

وأكد أن تحويل مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وغيرها لمستشفيات عزل غير حقيقي، وأي قرارات من هذا القبيل تكون على مستوى وزارة الصحة من خلال الوزير أو القائم بعمل الوزير وأي مقترحات من إدارات لا يتم اتخاذ إجراءات من خلالها.

لا يوجد ضغط على المستشفيات

وتابع: «في الوقت نفسه نحن مستعدون لأي موقف يستدعي العودة لمستشفيات بعينها تكون مخصصة للعزل، ولدينا المرونة الكافية إننا نعود في خلال من أقل من 24 ساعة، لكن الآن لا يوجد ضغط على المستشفيات سواء الأسرة العادية أو العنايات أو أجهزة التنفس الصناعي».