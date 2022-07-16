جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخين من قطاع غزة تجاه عسقلان

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي، صاروخين أُطلقا من شمالي قطاع غزة، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إلى دوي صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات على حدود القطاع.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في «عسقلان» ومحيطها وذلك قبل الإعلان عن سقوط صاروخ واعتراض آخر.

وقال إنه تم رصد إطلاق صاروخين من القطاع حيث جرى اعتراض أحدهما فوق عسقلان، أما الآخر فسقط في منطقة مفتوحة شمال المدينة.

دوي انفجارات سمع في غلاف القطاع بعد انطلاق صفارات الإنذار

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن «القبة الحديدية»، اعترضت عملية إطلاق واحدة وسقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى دوي انفجارات سمع في غلاف قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار.