سرايا القدس تطلق مناورات «عزم الصادقين» في غزة.. وجانتس يتوعد طهران

أطلقت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد» الفلسطينية مناورات «عزم الصادقين» العسكرية على مدار أيام في قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري لـ «السرايا»، أبو حمزة، عبر «تليجرام»، إن المناورات ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية.

بدورها، اعتقلت قوات الاحتلالِ الإسرائيلي، 7 فلسطينيين بينهم إمرأة وأصابت فلسطينيا «65 عام ا»، بعد اعتداء للمستوطنين على رعاة الأغنام غرب أريحا الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقر جمعية «برج اللقلق» في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، فيما أدى مستوطنون إسرائيليون، طقوسًا تلمودية أمام «باب الحديد» أحد أبواب «المسجد الأقصى المبارك»، بحماية شرطة الاحتلال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، أمس السبت، جراء إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في «حارة جابر»، شرقي مدينة الخليل الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

عدد من مستوطني كريات أربع يهاجمون منازل الفلسطينيين شرقي الخليل

وهاجم عدد من مستوطني «كريات أربع» المقامة شرقي الخليل، منازل الفلسطينيين وشتموهم بألفاظ نابية، وعقب تصدي الفلسطينيين لهم داهمت الإسرائيلي المنطقة، مطلقة قنابل الصوت والغاز السام عليهم، ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

ومنع مستوطنون إسرائيليون، بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل، فيما أعلنت القوات الإسرائيلية، المنطقة عسكرية مغلقة.

من جانبه، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، تراجع عن زيادة حصة تصاريح العمل الممنوحة لقطاع غزة بواقع 2000 تصريح إضافي، بزعم إطلاق قذيفة صاروخية على غلاف غزة.

وفي الشأن الإيراني، قال جانتس، إن «تل أبيب» تستعد للرد بقوة على أي ضرر يلحق بـ الإسرائيليين من قبل خلايا إيرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ثمن معدات التصوير المتطورة الموجودة داخل منطاد إسرائيلي يستخدم في أغراض التجسس على قطاع غزة، الذي سقط شمال القطاع، أمس الأول الجمعة، واستولت عليه حركة «حماس»، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن التكلفة تبلغ حوالي 2 مليون شيكل.

موقع إسرائيلي: قراصنة إيرانيون يقفون وراء إسقاط المنطاد الإسرائيلي

من جانبه، أشار موقع «ميفزاك لايف» الإسرائيلي، إلى أن قراصنة إيرانيين يقفون وراء إسقاط المنطاد الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح محسن رضائي المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن طائرات بلاده تمكنت من التقاط صور في عمق إسرائيل، مشيرا في كلمة، إلى إلتقاط صور في عمق إسرائيل لمسافة بين 700 إلى 800 كيلومتر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن «واشنطن » ستواجه ردا مناسبا من «طهران» إذا واصلت سلوكها غير البناء في ملف بلاده النووي، منتقدا في اتصال هاتفي مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الإجراءات غير البناءة والمتسرعة للولايات المتحدة في إصدار قرار في مجلس محافظي «وكالة الطاقة الذرية».

من جانبه، دعا بوريل، عبد اللهيان إلى استئناف «مفاوضات فيينا»، لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن المخرج هو اتباع الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة.

وأضاف بوريل: «لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.