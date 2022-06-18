إسرائيل تقصف غزة بعد هدوء استمر شهرين بين الجانبين

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جديد، نقطة للضبط الميداني، الواقعة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مرتين، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار، دمرت نقطة للضبط الميداني شرقي الحي.

مسؤول: الجيش قصف غزة بعد إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيل، أغارت صباح اليوم السبت، على موقع ونقاط رصد تابعة للفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجيش، قصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل من القطاع الساحلي، بعد هدوء استمر شهرين بين الجانبين، وفقا لما ذكرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية.

وجاء القصف الإسرائيلي، على خلفية إطلاق صاروخا من قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم السبت، تجاه «عسقلان»، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منظومة «القبة الحديدية»، تمكنت من اعتراض الصاروخ.

قوات الاحتلال تطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي خان يونس

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب الأراضي الزراعية في منطقة «السناطي» شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

ومساء أمس الجمعة، اقتحم ما يزيد عن 20 مستوطنا إسرائيليا، يستقلون مركبات منطقة سارية العلم في جبل طمون ومنطقة «أم الكبيش» المجاورة،جنوب شرقي طوباس الواقعة في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مسؤول إيراني يقف وراء تخطيط لهجمات ضد إسرائيليين يتواجد في إسطنبول

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إن المسؤول الإيراني الذي يقف وراء التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين موجود في مدينة «إسطنبول» التركية.

وفي وقت سابق، عقدت مختلف الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل بما فيها «الموساد» اجتماعا أمني رفيع المستوى، فيما قال الاجتماع الأمني، إن التقديرات كشفت أن هجوما إيرانيا في إسطنبول ضد إسرائيليين سيتم خلال نهاية الأسبوع «اليوم السبت».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن يجب على الإسرائيليين في «إسطنبول» توخي الحذر الشديد ومغادرة المدينة فورا، مشيرة إلى تزايد التحذيرات الأمنية، وأن هناك تعاونا أمنيا كبيرا حاليا بين «الموساد» الإسرائيلي والمخابرات التركية لإحباط خلايا «طهران» التي تحاول تنفيذ الهجوم.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أشارت إلى أن مؤسسة الأمن الإسرائيلية حذرت، مساء أمس الجمعة، من هجوم إيراني قد يستهدف سياح إسرائيليين في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.