ضبط 3 متهمين بالنصب على الطلاب بـ«أسئلة امتحانات الثانوية» في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، لاتهامهم بالنصب على الطلاب عن طريق نشر صور أسئلة امتحانات عبر تطبيق «واتساب»، والادعاء بأنها أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بقصد تحقيق مكاسب مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.