مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الابتدائية في سوهاج

تبدأ مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الابتدائية بمحافظة سوهاج الأسبوع القادم بداية من يوم الأحد الموافق 17 يوليو وحتى يوم الخميس نهاية الأسبوع الموافق 27 يوليو.

أوضح الدكتور عربي أوبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج «الوطن»، أن مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الابتدائية تستمر خمس أيام للصف الدراسي الرابع الابتدائي والصف الدراسي الخامس الابتدائي والصف الدراسي السادس الابتدائي، حيث تبدأ الاختبارات في تمام الساعة 8 صباحا وتستمر لساعتين ونصف لمادة اللغة العربية يخصص منها نصف ساعة لمادة الإملاء، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف الرابع

حيث تبدأ اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 2021 -2022 للصف الرابع الابتدائي بمحافظة سوهاج يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو باختبار مادة اللغة العربية خلال زمن ساعتين ونصف واختبار التربية الدينية خلال زمن ساعة ونصف، ثم اختبارات يوم الإثنين الموافق 18 يوليو حيث يؤدى الطلاب اختبار مادة علوم خلال ساعة ونصف واختبار مادة مهارات مهنية خلال زمن ساعة ونصف ويوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو اختبارات الدراسات خلال ساعة ونصف واختبار ictخلال ساعة ونصف وسوم الأربعاء الموافق 20 يوليو اختبار مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف ويوم الأربعاء الموافق 21 يوليو مادة الرياضيات خلال فترة زمنية ساعة ونصف.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف النهائية الخامس والسادس

وجدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي يوليو 2022 للصفين الخامس والسادس الإبتدائى للمدارس الرسمية واللغات الخاصة تبدأ يوم الأحد الموافق 17 يوليو باختبار مادة اللغة العربية خلال زمن ساعتين ونصف ومادة الخط العربي مع تخصيص نصف ساعة للإملاء.

ويوم الإثنين الموافق 18 يوليو مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف ومادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف أيضا، ويوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو اختبار اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف ويوم الأربعاء الموافق 20 يوليو اختبار الدراسات خلال ساعة ونصف.

إجراءات قبل الامتحانات

ومع إعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الابتدائية بمحافظة سوهاج، تجدر الإشارة إلى أن الطلاب يؤدون الاختبارات للصفوف الابتدائية وسط إجراءات احترازية، وعليهم الالتزام بأرقام الجلوس والحضور قبل الامتحانات بوقت كاف، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.