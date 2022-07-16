إصابات وجروح في حادث تصادم وإزالة 4 حالات تعد في 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة أحداث مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، أولها وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة «ملاكي» و«ربع نقل» ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم رفع آثار الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقي العلاج، وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز طهطا، بتنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ على الأرضي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث بين بدائرة المركز ووجود مصابين تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بوقوع مصادمة على طريق قرية الكولا بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل.

ونتج عن الحادث إصابة «أب . ع. م» 50 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى، و «ي. أ. ع» 18 عاما، نجل الأول باشتباه كسر بالفك السفلى تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي

وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز طهطا، شمال محافظة سوهاج بتنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها.

وشملت الإزالات حالة تعدٍ بمجلس قروى شطورة، وحالة تعدى على بناحية مجلس قروي الصوامعة غرب، وتنفيذ حالتين إزالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية بندر طهطا وساحل طهطا، على مساحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي سياق آخر، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة برئاسة المدير العام، فريدة سلام، بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير، أمام مساجد المنشاة، شملت مسجد النقيب بداية من السنترال وحتى مسجد علي بن أبي طالب، وأمام مسجد الشيخ محمد صديق المنشاوي، وذلك حرصا على صحة وسلامة المصليين، من الإزدحام وتم نظافة الشوارع، ورشها بالماء والكلور، لمجابهة فيروس كورونا.

وقاد الحملة كل من علي النابي، سكرتيير العام الوحدة المحلية، ومنى أبو نعيم، وعز الشريف مسؤلي العلاقات العامة، والأزمات وباقي فريق العمل بالوحد.