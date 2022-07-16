رئيس جهاز تعمير الساحل ينفي تدمير شاطئ البوريفاج: «هنعمل كوبري»

كشف اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي تفاصيل كوبري شاطئ «البوريفاج»، والذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيجري إنشاء كوبري مشاة سيكون على غرار كوبري ستانلي، لافتًا إلى أنه أقيم في منطقة تقاطع شارع 45 مع طريق الكورنيش تشهد اختناقًا مروريًا منذ فترة، موضحا أنهم فكروا في حل لهذه المشكلة.

محور يوصل كل الطرق بالكورنيش

وأوضح «حسين» خلال تصريحات تلفزيونية، أن شارع 45 محور رئيسي هام في الإسكندرية ويصل طريق الكورنيش مباشرة بالطرق الطولية في المحافظة مثل جمال عبدالناصر ومصطفى كامل ويمتد للربط مع الطريق الساحلي الدولي القادم من بورسعيد والمنصورة ودمياط شرقا والربط مع محور المحمودية والطريق الزراعي حتى سيدي كرير والطريق الساحلي مشددًا على أهمية هذا المحور والذي يوصل كل الطرق بالكورنيش.

وأشار إلى أنه جرى الاستعانة بأساتذة كلية الهندسة بالإسكندرية لعمل دراسات المشروع وتكونت مجموعة من الأساتذة في مختلف التخصصات مثل الطرق والعمارة ودراسات التربة والمرافق والدراسات المرورية والمساحية.

على نفس طراز كوبري ستانلي

وأكد أن المشروع تمت مراعاة اللمسة الجمالية فيه على نفس طراز كوبري ستانلي لافتًا أنهم يحاولوا تنفيذ نفس الطراز ليكون الشكل موحد على مستوى الكورنيش مشيرًا لوجود اختناق مروري في المنطقة بداية من سيدي بشر خاصة امام فندق المحروسة وصولًا للمنتزه وأن الطريق فيها 3 حارات في كل اتجاه مشددًا أنهمك يستهدفوا توسيع الطريق لـ5 حارات في كل اتجاه.

ونفى حسين ما تردد عن تدمير شاطئ البوريفاج، مؤكدًا أن الكباري فوق مستوى الشاطئ، موضحًا: «الشاطئ زي ما هو موجود وماخدناش منه ولا متر والكباري مش هتعلى على الكورنيش يعني اللي ماشي على الكورنيش شايف البحر واللي قاعد على الشاطئ فوقه مظله ومأخدناش حاجة خالص من الشاطي ومازلنا في التنفيذ وهنخلص خلال شهرين».