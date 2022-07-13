«الجيت سكي» ينقذ 20 غريقا في شاطئ المندرة بالإسكندرية خلال العيد

أكد إسلام رضوان، مالك ومسئول «الجيت سكي» المستخدم في إنقاذ الغرقى على شاطئ طاحونة المندرة السياحي، أنه جرى إنقاذ قرابة 20 شخصًا بوسيلة «الجيت سكي» خلال أيام عيد الأضحى، وذلك نتيجة ارتفاع الأمواج.

وأضاف «رضوان» لـ«الوطن»، أن اليوم الأربعاء يعد أعلى الأيام من حيث حالات جذب الموج للمصطافين حيث وصل العدد إلى 7 حالات حتى الآن، بينما تراوحت الحالات خلال الأيام الماضية بين 3 و4 لليوم الواحد، وهو الأمر الناتج عن سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية المتمثل في ارتفاع الأمواج.

30 ثانية كفيلة للإنقاذ

وأوضح، أن عملية الإنقاذ تجرى عبر ممر مخصّص بعيد عن منطقة السباحة، إذ يصل في ثوانٍ قليلة لا تتجاوز الـ30 ثانية إلى الحاجز، باستخدام «الطوق» لإنقاذ أكثر من فرد من خلال تعليقهم فيه.

وأشار، إلى أن وسائل الإنقاذ التقليدية تتمثل في السباحة التي تستغرق قرابة 5 أو 6 دقائق، وهو وقت أطول يعوق عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى أن الغطاس يستطيع جذب غريق أو اثنين، بينما «الجيت سكي» قادر على جذب عدد كبير من الغرقى في لحظة واحدة، لافتا إلى أن أغلب الحالات تتمثل في استغاثات خرجت بشكل آمن دون ضرر والقليل من احتاج إلى الاسعافات الأولية.