مصرع 14 شخصا جراء تحطم طائرة عسكرية مكسيكية شمال غربي البلاد

لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب شخص آخر، جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية مكسيكية من طراز «بلاك هوك» أثناء مهمة، في ولاية سينالوا شمال غربي البلاد.

وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان: كان على متن المروحية 15 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الحادث لا علاقة له بعملية اعتقال رافائيل كارو كوينتيرو

من جانبها، قالت البحرية المكسيكية، إن الحادث لا علاقة له بعملية اعتقال رافائيل كارو كوينتيرو«69 عامًا»، أحد أباطرة المخدرات، مؤسس «كارتل جوادالاخارا» في «سينالوا».

وأعربت البحرية المكسيكية عن أسفها لمن فقدوا أرواحهم في هذا الحادث، فيما قالت وسائل إعلام إن الطائرة كانت ترافق طائرة أخرى تقل كوينتيرو.

وكان كوينتيرو أحد أكثر 10 رجال مطلوبين في العالم من قبل الولايات المتحدة.

كلب بوليسي يكشتف مخبأ كوينتيرو بالأدغال في «تشويكس»

وقالت البحرية إن كوينتيرو، الهارب لسنوات، اكتشفه كلب بوليسي يدعى «ماكس»، مختبئ في الأدغال في بلدة «تشويكس» بـ«سينالوا».

وتلاحق السلطات الأمريكية، كوينتيرو، بتهمة قتل إنريكي كامارينا سالازار، من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، والطيار ألفريدو زافالا أفيلا ، في فبراير 1985 في المكسيك.

بدوره، قال العميل السابق لإدارة مكافحة المخدرات هيكتور بيريليز، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية: بسبب قضية كامارينا، كانت العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة متوترة لبعض الوقت.

وتم إطلاق سراح كوينتيرو في عام 2013 بعد أن قضى 28 عامًا في السجن بسبب خطأ إجرائي.

وجاء اعتقال كوينتيرو، بعد أيام من زيارة رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى «واشنطن العاصمة»، حيث التقى في البيت الأبيض بنظيره الأمريكي، جو بايدن.

وأعلن أوبرادور، عقب اجتماع مع بايدن، أن حكومة المكسيك، ستنفق حوالي 1.5 مليار دولار، على تحديث الحدود مع الولايات المتحدة، داعيا إلى برنامج جرئ للتعامل مع أعداد المهاجرين القياسية، الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».