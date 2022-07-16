«حول الرصيد وتصلك امتحانات الفيزياء».. حيلة 3 نصابين لاستغلال موسم الثانوية

فخ محكم أعدّه 3 أشخاص متهمين بالنصب في سوهاج مستغلين موسم امتحانات الثانوية العامة لجمع مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور، إذ جهزوا أوراق امتحانات الثانوية العامة لمادة الفيزياء ونشروا أرقام هواتفهم على منصات التواصل الاجتماعي بزعم أنَّهم يمتلكون امتحانات مادة الفيزياء للعام الدراسي الحالي، وتلقوا اتصالات كبيرة من الطلاب الذين نجحوا في جمع مبالغ مالية عن طريق تحويل الرصيد، وكان شعارهم «حول الرصيد وتصلك امتحانات الفيزياء على واتس آب».

فخ النصابين في مادة الفيزياء بعبع الثانوية العامة

اكتشف الطلاب أنَّ أوراق الامتحانات التي حصلوا عليها من النصابين ليس لها أي علاقة بورقة الامتحانات الحالية، وهي عبارة عن تجميع للأسئلة من أوراق امتحانات قديمة، وتحدث الطلاب على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي وكشفوا عن الفخ الذي وقعوا فيه واستغلال النصابين لهم من أجل الاستيلاء على أموالهم، وبعد ساعات رصدت أجهزة الأمن حديث الطلاب، وتمّ تتبع النصابين وألقي القبض عليهم وتبين أنَّهم من مركز دار السلام في سوهاج.

المتهمون يبررون حيلة النصب على طلاب الثانوية العامة

«يا باشا مفيش معانا امتحانات ولا حاجة احنا عارفين الطلاب بيخافوا من مادة الفيزياء في الثانوية العامة ومعروفة أنها بعبع الثانوية» بهذه الكلمات بدأ المتهمون تبرير جريمتهم عقب القبض عليهم بتهمة النصب وأنهم استغلوا موسم امتحانات الثانوية العامة وعدم تسريب الامتحانات كما كان يحدث وقت الامتحانات الورقية وبدأوا في مجاراة الطلاب من أجل تحويل رصيد كاش على شركات الاتصالات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة بتهمة النصب وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة.

قناة على إنستجرام

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على شاب في الشرقية أنشأ قناة على انستجرام وزعم أنه ينشر عليها أوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وبالقبض عليه أدعى أنه كان يروّج لقناته الجديدة من أجل تحقيق أرباح من نسب المشاهدات.