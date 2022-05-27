حملات أمنية لملاحقة مرتكبي جرائم النصب على المواطنين

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام تاجر ماشية بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وهرب بعد إغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم عدد 3 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده.

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مالك محل لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية واستولى على 2 مليون و300 ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم عدد 7 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده.

ضبط مسجل بالقاهرة بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

وفي القاهرة كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار.

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في النصب الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بإحدى شركات المحمول وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة مقدمة من الشركة، وتوجيه المجنى عليهم إلى ماكينات الصراف الآلي وإرشادهم تليفونياً لإجراء عمليات تحويلات مالية على محافظ هواتف المحمول خاصة به اعتقادا منهم أنها خطوات استقبال المبالغ المزعومة التي فازوا بها والتي تكون في حقيقتها تحويل مبالغ مالية على حسابه مستغلاً عدم إلمامهم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، بينما يقوم المتهم الآخر بتوفير خطوط الهواتف المحمولة دون بيانات لاستخدامها في الاتصال بالمجنى عليهم وإنشاء محافظ إلكترونية عليها لتلقى المبالغ المستولى عليها منهم.

وفي السياق، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 144 متهما، وتنفيذ 86907 حكما قضائيا متنوعا، إلى جانب 226 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 69 كيلو «حشيش، بانجو، هيدرو، هيروين، واستروكس».