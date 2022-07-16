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ولي العهد الكويتي يصل السعودية للمشاركة في قمة جدة

كتب:

سحر المكاوى
10:20 ص | السبت 16 يوليو 2022
ولى العهد الكويتى

ولى العهد الكويتى

وصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مطار جدة، قبل قليل وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي العهد الكويتي في مطار جدة

واستقبل ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الكويتي في مطار جدة لحضور قمة جدة للأمن والتنمية.

مشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وتتناول القمة التي تأتي بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية والازدهار.

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بقلم سحر المكاوى