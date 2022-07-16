«مياه أسيوط» تستقبل 700 شكوى واستفسار خلال إجازة عيد الأضحى

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنها استقبلت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عددا من الشكاوى والاستفسارات من قبل المواطنين بمختلف مناطق الشركة، وذلك عبر قنوات التواصل المعلنة، سواء عبر الخط الساخن «125»، أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم «01280733990»، أو رقم «واتس آب» على رقم «01206179891»، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتي المجاني، وبرنامج «CMS» الإلكتروني.

وتنوعت شكاوى مياه الشرب ما بين كسر ماسورة، وانقطاع أو وضعف، وكسر بوش حريق، وجودة مياه، أما شكاوى الصرف الصحي، فتنوعت بين كسر ماسورة، وطفح صرف صحي أو انسداد أو تسريب، أو طلب سيارة كسح وغطاء بالوعة، فضلا عن الشكاوى المحاسبية.

الشركة تولى اهتماماً كبيراً بالشكاوى

وأكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً لاستقبال شكاوى المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، والرد على استفساراتهم، خاصة خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

700 شكوى

وذكر أن عدد الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن بلغت 700 شكوى، خلال فترة عيد الأضحى، مشيرا إلى تخصيص برنامج CMS لاستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة حلها فى أسرع وقت ممكن، كما عمدت لجنة الأزمات المشكلة لإدارة التعامل مع المشكلات في حالة وجود أي مشكلة وتوجيه الجهود المعنية من موارد بشرية ومعدات للتعامل مع الموقف؛ إيماناً بأن أهم التوجهات التى تضعها الشركة نصب عينيها نيل رضاء المواطنين فى مختلف مراكز المحافظة.