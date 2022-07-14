الري: تأمين محطات مياه المصايف.. وتدبير الاحتياجات المائية للزراعات

تتابع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، موقف مناسيب المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية.

خطة لتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد

كما قامت أجهزة الوزارة، بتدبير الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية القائمة، وتواجد العاملين في مواقعهم لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع.

كما أعدت الوزارة، خطة لتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد خاصة محطات مياه الشرب التي تخدم المصايف والتي تشهد إقبالا كبيرا خلال الإجازة مثل «الإسكندرية، مطروح، الساحل الشمالي ومدن القناة»، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مناسيب المياه بترعة الحمام للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لمحطة شرب العلمين في مطروح.

لجان للمرور على محطات المياه

وأشار البيان، إلى أنه جرى المرور بشكل دوري على كل المحطات للاطمئنان على الحالة الفنية لها والإصلاح الفوري للأعطال، وضبط خطوط طرد العائمات مع منسوب نهر النيل والتنسيق بين مصلحتي الميكانيكا والكهرباء والري وهيئة الصرف، لضمان استقرار المناسيب عند المحطات، مثلما حدث عند ارتفاع المناسيب في محطة صرف سمتاي حيث تم التنسيق بين الجهات الثلاث لخفض المناسيب.

أشار البيان، إلى قيام الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة، بنقل حفار ذاتي زراع طويل وسيارتي نقل قلاب إلى كوبرى ك 30 على مصرف المحيط بمنطقة شبرامنت في الجيزة بعد رصد إلقاء كميات كبيرة من المخلفات تسبب في انسداد المصرف وارتفاع منسوب المياه، حيث جرى رفعها ونقلها خارج الموقع، وإعادة حالة سريان المياه بالمصرف إلى حالتها الطبيعية.

حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمصرف اللبيني

أوضح البيان، أنه جرى حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمصرف اللبينى في الجيزة، عن طريق الدفع بوحدتي مياه متنقلة إلى الموقع ونقل التصرفات المائية الزائدة إلى مصرف المحيط العمومي.

كما قامت أجهزة وزارة الري، برصد أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لها أثناء إجازة عيد الأضحى ، لضمان تحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

كما تم رصد ردم ترعة ميت رومي بزمام الإدارة العامة لري شرق الدقهلية، وجرى اتخاذ اللازم لإزالته بإجمالي 20 نقلة من نواتج الردم، وجرى إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 337 متر مربع على مصارف « الرسوة، التينة وسرحان» بمعرفة الإدارة العامة لصرف بورسعيد بالتنسيق مع حي جنوب ومديرية الزراعة بالمحافظة.