رئيس «مياه العريش»: حلول جذرية لمشكلة ضعف وانقطاع الخدمة ببعض المناطق

أكد المهندس محمد لطفي، رئيس شركة مياه العريش، أن سبب انقطاع المياه المتكرر في بعض أحياء العريش هو النقص الكبير في كمية المياه القادمة من القنطرة شرق إلى المدينة، وذلك ردا على شكاوى المواطنين من نقص المياه وانقطاعها في بعض الخطوط بالمدينة.

عجز في 30 ألف متر مكعب يوميا

وقال المهندس محمد لطفي، رئيس شركة المياه قطاع العريش، في بيان له، إن كمية المياه القادمة إلى العريش تصل إلى 50 ألف متر مكعب، في حين أن العريش تحتاج يوميا إلى 80 ألف متر يوميا، والعجز البالغ يصل إلى 50 ألف متر يوميا، وهذا يؤثر بالسلب على عملية الضخ.

وأضاف «لطفي»، أن دخول المحطة الجديدة في عملية التغذية قريبا سينهي المشاكل بشكل تام، ولن يكون هناك نقصا في المياه، موضحا أن المحطة الجديدة غرب العريش تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر يوميا للمرحلة الأولى.

العمل على إضافة مأخذ بحري جديد

ويتم حاليا العمل على إضافة مأخذ بحري جديد لمحطة التحلية بالمساعيد، لزيادة الطاقة الإنتاجية، ولا توجد مشاكل جوهرية في عملية ضخ المياه، والأمور قريبا ستكون ممتازة.

وأشار رئيس شركة المياه أن هناك تعديات من المواطنين على بعض الخطوط في بعض الأحياء، وهذا يؤدي لضعف المياه، وقد تم رصد حالات ربط خطوط المياه القديمة بالجديدة وهذا الأمر مؤثر بالسلب، غير أن هناك تلاعب من المواطنين في المحابس ببعض المناطق، وهذا يؤثر على وصول المياه لبعض المناطق أيضا.

وتابع محمد لطفي أن أكثر المناطق تلاعبا بالمحابس هي وسط المدينة، لذا هناك شكاوى من نقص المياه وضعف عملية الضخ، وفريق العمل دائم التفتيش والمراقبة ومتابعة الشكاوى والبلاغات لحل المشاكل التي تتعلق بعملية الضخ.