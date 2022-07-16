مقتل جنين ببطن أمه.. «أحمد» خطط للتخلص زوجته لشكه في سلوكها

سيدة ثلاثينية سقطت ضحية شكوك زوجها، الذي لم يمر على خروجه من السجن سوى أشهر قليلة، ودفع جنينها حياته قبل أن يرى النور، إذ سدد لها زوجها طعنات عدة في البطن.

وبحسب حديثه في محضر الشرطة بعد القبض عليه، لاحظ «أحمد» سيرة زوجته المتكررة على ألسنة جيرانه على أنّها سيئة السمعة، وظل يهرب من تلك الشكوك التي بقيت في خاطره طوال الوقت، فكلما كان يشاهد زوجته تتحدث مع صديقه وهما يجلسان في المنزل بباب الشعرية، كان يحدث نفسه بأنّ الأمر حقيقة ولا يطهره سوى الدم.

فشل خطة جريمة قتل الزوجة

خطط «أحمد» لقتل زوجته، وخلال حديثهما عن علاقتها بصديقه وأنها سيئة السمعة حاولت الزوجة دفع التهم والشائعات عنها، فما كان من الزوج إلا أن أمسك بسكين وانهال عليها طعنًا، قاصدًا إزهاق روحها وجنينها.

صرخات الزوجة تنقذها من الموت

صرخات الزوجة الثلاثينية، أنقذتها من الموت، إذ تدخل الجيران وتمكنوا من تخليصها من يد الزوج، ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، ودخلت غرفة الرعاية المركزة، ونجح الأطباء في إنقاذ حياتها، لكن الجنين مات بسبب إصابته بإحدى الطعنات، ولا تزال الأم ترقد في غرفة الرعاية المركزة.

المتهم كان مسجونا في جريمة قتل

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوج المتهم قضى في السجن 15 سنة في جريمة قتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة، وأنه خرج من السجن عقب انتهاء تلك العقوبة منذ عدة أشهر، وحدثت بينه وبين زوجته مشاجرة كادت تودي بحياتها، نالت خلالها عدة طعنات قاتلة تسببت في مقتل جنينها، وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات.