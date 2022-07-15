جنين يفدي والدته من الموت بـ7 طعنات على يد زوجها في باب الشعرية

لقى جنين مصرعه، إثر إصابة والدته بـ7 طعنات على يد زوجها في باب الشعرية، وتم نقل الأم المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقلت جثة الجنين إلى مشرحة زينهم تحت تصرُّف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط وإحضار المتهم.

الجنين أنثى وتلقَّت 7 طعنات

تلقى مأمور قسم شرطة باب الشعرية إخطاراً من أحد المستشفيات بوصول سيدة حامل مصابة بـ 7 طعنات ووفاة جنينها متأثراً بإصابتها، وبالانتقال تبين العثور على سيدة تدعى وردة علي، في العقد الثالث من العمر، ومصابة بـ 7 طعنات في البطن، كما تبين العثور على جثة جنينها أنثى باسم ابنة أحمد خالد إبراهيم في شهرها الثامن، وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوك الزوجة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه اعتاد على استقبال صديقه في منزله لتعاطي المخدرات، وتابع المتهم أنه يوم الواقعة علم من بعض الجيران أن صديقه اعتاد دخول منزله في غيابه وقيام زوجته باستضافته، فذهب إليها وسدد لها عدة طعنات قاصداً قتلها بسبب شكه في سلوك زوجته وكذلك في نسب الجنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.