إصابة شقيقتين وطفلة في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بمدينة سوهاج إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة المرور.

انقلاب سيارة ملاكى على الطريق بناحية نجع السطح

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق بناحية نجع السطح بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، انقلاب سيارة ملاكي على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة «س . ص . ا»، 16 عاما، بجرح قطعي في الرأس، وشقيقتها «د ع»، 19 عاما، بجرح قطعى بالحاجب، و«شيماء . ا . ف»، طفلة رضيعة، تبلغ من العمر عامين بكدمات، ونُقلت المصابات إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

رفع آثار الحادث

ورفعت قوات إدارة المرور آثار الحادث، وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وحُرر المحضر اللازم بالحادث، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.