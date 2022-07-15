«موديز»: بيلاروسيا تأخرت عن سداد ديونها الخارجية.. وتراجع البطالة بأستراليا

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات الماضية عدة أحداث هامة، من بينها إعلان وكالة «موديز»، تأخر بيلاروسيا عن سداد دينها الخارجي، فيما شهد الدولار الأمريكي، ارتفاعا، أمام «اليورو» ليسجل 1.0034 دولار.

وتأخرت السلطات في بيلاروسيا عن سداد دينها الخارجي، وفقا لما ذكرته وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني في بيان نشرته، أمس الخميس، حيث أضافت أن سداد الدين بالروبل البيلاروسي يمثل تأخرا عن سداد الديون.

انقضاء فترة تسهيلات دفع 22.9 مليون دولار عن السندات الأوروبية

وأشارت «موديز»، إلى انقضاء فترة التسهيلات، التي كان على «مينسك» خلالها أن تدفع 22.9 مليون دولار عن السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات، موضحة أن وزارة مالية بيلاروسيا سددت الدين بالعملة الوطنية، ولم يتمكن المستثمرون في السندات البيلاروسية من الحصول على عوائدهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ترجيحات أمريكية بارتفاع أسعار النفط في هذه الحالة

بدورها، رجحت وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، في حال فشل خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لفرض حد أعلى لسعر نفط روسيا، وأعربت عن أملها في دعم الهند والصين مبادرة واشنطن لتحديد سعر موارد الطاقة الروسية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في مؤتمر صحفي، إن «بكين» و«نيودلهي» ستتأثران بالحظر المفروض على التأمين والخدمات المالية لتسليم الصادرات، والتي من المقرر أن يقدمها «الاتحاد الأوروبي» ولندن وواشنطن، مشيرة إلى أن الحظر سيؤدي إلى تناقص كميات كبيرة من نفط موسكو من السوق العالمية.

بدورها، شهدت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية أداءً متباينا، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك».

ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 3.61 نقطة

وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 142.62 نقطة، أو«0.46%» إلى 30630.17 نقطة، كما انخفض «ستاندرد أند بورز 500» القياسي، 11.40 نقطة، أو «0.30%» إلى 3790.38 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» بمقدار 3.61 نقطة، أو «0.03 %»، ليسجل عند الإغلاق 11251.19 نقطة.

ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% أمام «اليورو»

بينما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، بنسبة 0.25% ليبلغ 1.0034 دولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، وتراجع الين الياباني، إلى 139.39 مقابل الدولار الواحد،، فيما شهد الإسترليني، تراجعا ليحقق 1.1760 دولار، في أدنى مستوى له منذ العام الماضي 2020، كما انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.94%، ليسجل 1.3097 مقابل الدولار الأمريكي.

وفي ألمانيا، قال مصرف «دويتشه بنك»، إن اقتصاد البلاد يتجه نحو الركود، مضيفا أن التضخم القياسي لم يبلغ ذروته بعد، وتوقع البنك الألماني، تسجيل انكماشا بنسبة 1% في 2023، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.

وفي أستراليا، أعلن مكتب الإحصاءات، في بيان له، انخفاض معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.5% في يونيو الماضي، أدنى مستوى منذ حوالي 50 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».