رئيس «صحة النواب»: بدأنا موجة كورونا السادسة.. ومصر خالية من جدري القرود «حوار»

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مصر تشهد الفترة الحالية الموجة السادسة لفيروس كورونا، مع انتشار واسع لطفرة «ba5» من سلالة «أوميكرون»، مشددًا على أنّ معدلات الخطورة والحجز بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين أقل كثيرًا من السلالات السابقة.

أشرف حاتم: انتشار واسع لطفرة «ba5».. لكنها لا تشكل خطورة

وأوضح «حاتم»، في حوار لـ«الوطن»، أن أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا متوقع لدورة نشاط الفيروس، لافتًا إلى أن الموجة السادسة مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والإسراع في الحصول على اللقاح، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر حتى الآن، وإلى نص الحوار:

* بدايًة.. حدثنا عن أسباب الزيادات التي حدثت في أعداد كورونا خلال الأيام الماضية؟

- هناك أسباب متعددة للزيادة بشان أعداد كورونا، أبرزها الزيادة المتوقعة وفقاً لدورة نشاط الفيروس كل عام، بجانب بعض السلوكيات الخاطئة والناتجة عن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي خلال فترة الإجازات.

* هل دخلت مصر الموجة السادسة للفيروس؟

- مصر فعلياً بدأت الموجة السادسة لفيروس كورونا، فالعالم كله يشهدها منذ أكثر من شهر، وهنا بدأت تظهر منذ شهر، وتزداد الفترة الحالية.

* ماذا عن المتحورات الجديدة والطفرات التي ساهمت في زيادة الحالات بصورة كبيرة؟

- طبعاً، فالطفرة الجديدة لفيروس كورونا لسلالة أوميكرون المكتشفة مؤخراً «ba5»، والتي تُعد الأكثر انتشاراً للفيروس حتى الآن، ولكنها لا تشكل خطورة بالدرجة الكبيرة كالسلالات القديمة، وأغلبها حالات بسيطة، وفي مصر لم نكتشف سلالات جديدة أو طفرات ما عدا متحوري «أوميكرون»، كما لا توجد أي طفرات خطيرة، وفقاً للدراسات البحثية التي تمت.

«الصحة» تفتح عددا من مستشفيات العزل

* ما أبرز أعراض الإصابة بالطفرة الجديدة؟

- تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة لفترة بسيطة وليوم واحد، مع وجود رشح واحتقان في الزور مع الشعور بوجود تكسير في الجسم.

* ماذا عن متلازمة ما بعد التعافي من «كورونا» و«أوميكرون»؟

- هي موجودة بالفعل، ولكنها غير ملحوظة في مصر حتى الآن، وفي مصر حالات الإصابة كثيرة جداً وتزول بالراحة والالتزام بالبروتوكولات العلاجية ضد المرض.

«جدري القرود» أقل خطورة من «كوفيد 19»

* حدثنا عن الاستعداد وإعادة فتح مستشفيات عزل كورونا؟

- خطوة وإجراء احترازي جيد من وزارة الصحة، وحتى الآن جميع الحالات التي تدخل المستشفيات قليلة جدًا، وفتحها إجراء احترازي للتعامل مع الحالات المصابة، وللعلم غالبية مستشفيات العزل لم تغلق أبوابها، لكنه جرى تخصيص وحدات معينة ومجهزة للتعامل مع الحالات، وسيتم تجهيز المستشفيات حال الاحتياج إليها لفتحها، وأنه جرى وضع خطة لزيادة عدد الأسرة حال الاحتياج إليها.

* أيهما أخطر جدري القرود أم «كورونا»؟

- جدري القرود هو مرض موجود من 1958 والحالات ليست كثيرة، وأول حالة تظهر في السعودية كانت منذ أيام، ولم تظهر حالات في مصر حتى الآن، ونسب الإصابات لا تتجاوز المئات بمختلف دول العالم، وله معدلات خطورة كبيرة جداً، لكنه لا يؤدي للوفاة سريعاً مثل «كورونا»، ولم يعلن عنه أنه جائحة حتى الآن، أو تعلن طوارئ طبية من قبل الدول، وبشأن «كورونا» فخطورته تتمثل في سرعة الانتشار وإصابة ملايين وآلاف من البشر.

فيروس كورونا

* كيف ترى الموجة السادسة واستمرارها خلال الفترة المقبلة؟

- نأمل أن تظل الحالات بسيطة في مصر، وأن تتعافى دون الحاجة للمستشفيات من خلال العزل المنزلي، ونأمل أن تنتهي قبل نهاية الصيف؛ لأن من المعروف أن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التنفسية خاصة كورونا، وأن تنتهي الموجة نهاية يوليو أو منتصف أغسطس المقبل.

* بماذا تنصح المواطنين خلال الفترة المقبلة؟

- يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، وضرورة الحصول على لقاح كورونا، خاصة الجرعة التنشيطية الثالثة، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وتجنب الحصول على أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة حال الشعور بأي أعراض للمرض، والبقاء في المنزل.