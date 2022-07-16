«الصحة»: «متوسط وفيات كورونا من 4 إلى 5 حالات يوميا»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن متوسط حالات وفيات كورونا في مصر من 5 لـ6 وفيات يوميا.

حالات إصابات كورونا اليوم 38 حالة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما جرى تسجيله من حالات خلال اليوم 38 حالة إصابة و4 حالات وفيات جراء فيروس كورونا.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك طرق علمية عالمية لحساب بدايات الموجة أو نهاياتها، موضحًا: «لما يكون عندي 30 حالة بين كل 100 ألف مواطن يوميا، وبالتالي يبقى أنا محتاج في مصر من 15 لـ 18 ألف حالة يومًيا عشان أقول بداية موجة».

تسمية الموجات ترجع لمنهجية علمية وليست تكهنات

وواصل: «فيه طريقة تانية، وهي وصول عدد الحالات لـ30% من آخر معدلات تم التوصل لها في الموجة السابقة عشان أقول إني دخلت موجة جديدة، وبالتالي تسمية الموجات ترجع لمنهجية علمية وليست تكهنات».