سامح عاشور بعد ترشحه لمقعد نقيب المحامين: أولوياتي «استقرار النقابة ومصالح أعضائها»

تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، اليوم السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات المقرر عقدها في 4 سبتمبر المقبل، على مقعد نقيب المحامين، والتف حوله عدد كبير من المحامين داخل مقر النقابة في القاهرة، ووجه لهم النقيب السابق كلمة مقتضبة، وجه خلالها التحية لهم على تواجدهم إلى جواره.

انتخابات نقيب المحامين

وقال سامح عاشور: «نشكركم على الحضور والمشاركة في بداية عملية انتخابية جديدة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نفتح فيها صفحة جديدة، ونتعاون جميعًا من أجل استقرار النقابة، وأولوياتي هي مصالح أعضائها دون تفرقة وتمييز، والتغاضي عن المصالح الشخصية وإعلاء المصلحة العليا لنقابة المحامين، لذا فشعاري في الانتخابات: المحاماة فوق الجميع».

وفتحت لجنة أوراق الترشح لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب صباح اليوم وستستمر لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 4 سبتمبر المقبل.

أوراق الترشح لمنصب نقيب المحامين

وحددت النقابة العامة للمحامين الآوراق المطلوبة، من المرشحين لمقعد النقيب العام ضرورة إحضار المستندات، طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2 - صورة كارنيه 2022 لطالب الترشح.

3 - صورة بطاقة الرقم القومي.

4 - شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من «النادي النهري بالمعادي».

5 - شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 - شهادة بسداد رسوم الاشتراك «النادي النهري بالمعادي».

7 - الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية – سموم»، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.