فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.. ومنافسة مرتقبة بين عاشور والزيات

فتحت لجنة تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب المحامين أبوابها اليوم بالنقابة العامة للمحامين، لتستقبل أوراق المرشحين على مقعد النقيب العام، بداية من اليوم السبت الموافق 16/7/20222، منذ الساعة التاسعة صباحًا.

الترشح لانتخابات نقابة المحامين

وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، عضو مجلس الشيوخ، عن اعتزامه التقدم بأوراق ترشحه اليوم على منصب نقيب المحامين أمام اللجنة.

وكان عاشور أعلن في وقت سابق، إنه «يعرف أعداء قرار ترشحه ويعرف مسؤوليته، ويقدر تقديرًا كبيرًا من طالبه من زملائه بالترشح»، وقال «عشت للمحاماة وإيماني بأنها رسالة وأعتز بها وانتسابي إليها، لن أقبل أن تضيع نقابة المحامين ولا أن يضيع أحد، هذه الحقوق ولا الاستحقاقات».

وأضاف: «أعلم ما يترتب على إعلاني الترشح لمنصب النقيب، لكنه جاء بعد مطالب المحامين بذلك ولإنقاذ المهنة كي تعود نقابة المحامين مرة أخرى، إننا نريد أن نفتح صفحة جديدة من الحوار عند الاختلاف والخلاف».

ومن جهة أخرى أعلن منتصر الزيات المحامي، عن اعتزامه الترشح لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب، غدا الأحد، قائلا: «أوجه كلمتي لأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، أريد منكم فقط التزام الحياد في العملية الانتخابية التي ستجرى في 4 سبتمر المقبل، لا تتدخلوا لصالح أي من المرشحين، ولا تمارسوا أي ضغوط علي الناخبين، حافظوا على عملية انتخابية نظيفة تحسب لنقابة المحامين، وتكون بمثابة رسالة لكل قطاعات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني».

مجلس نقابة المحامين

وأضاف: «ما يجمعني بأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أكثر بكثير مما يباعد، وأريد أن أوضح فلسفتي في العمل النقابي والتي تعلي من قيمة العمل المؤسسي، واحترام الاختصاصات وتوزيع وتقسيم العمل، فنقيب المحامين له اختصاصات تحترم باعتباره الممثل القانوني للنقابة، كما أنه يعلن قرارات المجلس، أي أن المجلس صاحب الإختصاص الأصيل في إصدار القرارات والنقيب يعلنها، لابد من احترام اختصاصات مجلس النقابة العامة، وهيئة المكتب، ورؤوساء اللجان النوعية، لإتاحة الفرصة أمامهم للعمل والإبداع لصالح المحاماة المحامين، فلن يكون هناك أي نزاع ولا احتكار من النقيب للسلطات، فأنا مؤمن جدًا بلا مركزية العمل النقابي».

من جانبها أكدت النقابة العامة للمحامين، على المرشحين لمقعد النقيب العام ضرورة إحضار المستندات، طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2 - صورة كارنيه 2022 لطالب الترشح.

3 - صورة بطاقة الرقم القومي.

4 - شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من «النادي النهري بالمعادي».

5 - شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.

6 - شهادة بسداد رسوم الاشتراك «النادي النهري بالمعادي».

7 - الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية – سموم»، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة مجدي سخى القائم بأعمال النقيب، كان قد حدد موعد فتح باب الترشح واستقبال أوراق المرشحين لخوض الانتخابات على مقعد النقيب العام، في اجتماعه المنعقد الأحد 8/5/2022 في السابعة مساءً، بحضور أعضاء المجلس بنسبة 100%.