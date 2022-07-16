بالأسماء.. إصابة 14 في تصادم أتوبيس و«تريلا» بالطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 14 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة تريلا بالطريق الدولي الساحلي أعلي كوبري 45 في اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

استقبال 14 شخصا مصابين بجروح

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى 14 شخصا مصابين بجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين أتوبيس وسيارة تريلا بالطريق الدولي الساحلي، بنطاق ذات المركز وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من وعد وليد ماضي، 18 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وشرين حامد الديب، 50 عامًا، بكدمات وجروح متفرقة، ومسعد محمد مسعد، 39 عامًا، باشتباه نزيف بالبطن، وعبد الرحمن على عاطف، 17 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وخالد حامد السقا، 26 عامًا، بكسر في الحوض، وعلياء أحمد عبد العليم، 29 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جمال توفيق، 29 عامًا، بكسر في الساق اليمنى، ومحمد حامد السقا، 24 عامًا، باشتباه نزيف بالبطن، ومحمد جمال محمد، 34 عامًا، بكسر في الساق اليسرى.

كما أصيب كل من عمر حسني محمد، 5 سنوات، ومريم حسني محمد، 18 عامًا، وأسماء سعد مختار، 22 عامًا، وثروت إبراهيم محمد، 29 عامًا، وسمية علاء عاطف، 28 عامًا، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون دمياط.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.