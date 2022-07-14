طقس اليوم في البحيرة.. حار نهارا والعظمى تسجل 34 درجة مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس حار رطب نهارًا، معتدل الحرارة ورطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا وطقسًا مشمسًا، وغائم جزئيًا على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، ونشاط للرياح أحيانًا مساءً مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه 1.5: 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الخميس العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، كما شهدت مدن ومراكز المحافظة شبورة كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس

كما شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية موجة من الطقس الحار، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وسط تحذيرات من الجهات المعنية للمواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لا سيما وقت الظهيرة.