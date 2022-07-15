وفاة مراقب امتحانات وحملات لإزالة التعديات.. أهم أخبار البحيرة في 24 ساعة

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددًا من الأحداث والتي كان من أهمها، أداء طلبة وطالبات الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبي امتحاني الفيزياء والتاريخ خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرًا، وذلك داخل 109 لجان موزعة على 17 إدارة تعليمية بنطاق محافظة البحيرة، وسط انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوي تؤثر على سير إنتظام الإمتحانات و المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لمسار العملية.

حملات إزالة مكبرة

كما شهدت مدن ومراكز المحافظة أيضًا شن حملات لإزالة التعديات بصفة دورية والتى أسفرت عن إزالة 15حالة تعدي بنطاق 6 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 1821 مترًا مربعًا، ويأتي ذلك حفاظا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

عيادة طبية بشاطئ أدكو

وصرح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره أنه تم الدفع بعيادة متنقلة متمركزة أمام شاطئ ادكو تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للمصطافين على أكمل وجه.

وأشار وكيل صحة البحيرة أن العيادة، لاقت استحسان المصطافين بشاطئ أدكو، وأن العيادة متمركزة أمام الشاطئ منذ الثلاثاء الماضي وبها طبيب أخصائي وتمريض، كما يوجد بها أيضا مدرب على أعمال الطوارئ، مضيفا أنها ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، والكشف والعلاج بالمجان.

وفاة مراقب ثانوية عامة

كما لقي عبد الهادي الشحات محمد الصفرون، معلم أول بإدارة النوبارية التعليمية مصرعه إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء ملاحظته اليوم علي أحدي لجان الثانوية العامة بمدرسة وادي النطرون الثانوية، حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه توفي قبل وصوله.

وحضر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على رأس وفد من قيادات التربية والتعليم جنازة الزميل كما قدموا التعازي لأسرته، مشيرا أنه سيتم تقديم شتي أوجه الدعم والمساندة وتسهيل كافة الإجراءات القانونية الإدارية.

إصابة 3 أشخاص في حادث

كما شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة اليوم إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين توك توك واخر وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.