طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة مائية على الطرق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء، على أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية خفيفة صباحا وطقس مشمس، ويكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، وتنشط الرياح مساءً مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

طقس اليوم في البحيرة

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة، اليوم الجمعة، العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، حيث تواصل درجات الحرارة في المحافظة ارتفاعها وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما مع الساعات الأولى من الصباح، تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، سجلت العظمى في القاهرة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وفي الإسكندرية بلغت العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة.

وشهدت محافظات الصعيد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى في سوهاج 38 درجة مئوية والصغرى 25 مئوية، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.