تصريحات صادمة لمنير في حفله بالإسكندرية.. يمر بحالة نفسية سيئة

أحيا الكينج محمد منير حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس الجمعة، في مدينة الإسكندرية، بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، وكشف منير خلال حفله عن الكثير من الأمور التي أثارت الجدل بشكلٍ كبير.

كان الكينج محمد منير حريصًا خلال حفله في مدينة الإسكندرية على توضيح سبب غيابه عن مدينة الإسكندرية كل هذه السنوات، في تصريح مفاجئ لجمهوره، وقال إن حفلات الساحل الشمالي هي التي أخذته منهم، واعتذر عن هذا الأمر.

تصريحات صادمة لمحمد منير

ولم يكن هذا هو التصريح الوحيد الذي أدلى به الفنان محمد منير، خلال حفله في مدينة الإسكندرية، لكنه أيضا خلال الحفل بدا متأثرا طوال الوقت، وهذا الأمر جعله ينهار من البكاء أكثر من مرة.

ودموعه جعلت جمهوره في حالة من القلق، وهو الأمر الذي دفع منير للإدلاء بتصريح كان صادما لجمهوره، حين اعتذر لهم في نهاية الحفل، موضحا أنه يمر بحالة نفسية سيئة، ويوعدهم بلقاء آخر في حالة أفضل من ذلك.

يذكر أن حفل الفنان محمد منير فى الإسكندرية، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وخلال الحفل قدّم عددا من أغانيه الخاصة، منها يونس وعلموني عينيكي وباب الجمال وشجر الليمون، وأنا بعشق البحر، وشوكولاته وغيرها.

تفاصيل حفل محمد منير

كما أن منير قدم فرقة بلاك تيما، خلال حفله الغنائي ليشاركوه غناء أحد أغانيه، وهى أغنية علموني عينيكي، وأشاد بهم في الحفل قائلا «أنتم امتداد للأغنية المصرية»، ووجهت الفرقة الشكر لـ«الكينج»: «منير هو اللي علمنا يعني إيه غنا ويعني إيه مزيكا».