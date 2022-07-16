91 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 3 أسابيع: وصلنا لـ103.589 مليون

سجّلت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر 103 ملايين و589 ألف نسمة، في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، اليوم السبت 16 يوليو 2022، بزيادة 89 ألف نسمة خلال 3 أسابيع، إذ أن الساعة السكانية كانت قد سجلت وصول عدد سكان مصر إلى 103 ملايين و500 ألف نسمة يوم 22 يونيو الماضي.

عدد سكان القاهرة على رأس قائمة الزيادة السكانية

كما كشفت الساعة السكانية بالتفصيل عن أعداد سكان القاهرة و26 محافظة أخرى خلال اليوم السبت 16 يوليو 2022 التي جاء بعضها على النحو التالي:

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان القاهرة بنحو 10 ملايين و142 ألفًا و277 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة الجيزة بنحو 9 ملايين و385 ألف نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة الشرقية بنحو 7 ملايين و801 ألف و944 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و973 ألفًا و930 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة البحيرة بنحو 6 ملايين و781 ألفًا و201 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة المنيا بنحو 6 ملايين و198 ألفًا و440 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة القليوبية بنحو 6 ملايين و61 ألفا و261 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة الإسكندرية، بنحو 5 ملايين و491 ألفا و584 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة سوهاج، بنحو 5 ملايين و609 آلاف و864 نسمة.

- سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة الغربية بنحو 5 ملايين و357 ألفًا و438 نسمة.

«الإحصاء» المصدر الرسمي لرصد إجمالي أعداد السكان

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصدر الوحيد الرسمي لإصدار الأرقام الإحصائية، وأعداد السكان وخصائصهم، واعتمد الجهاز على الساعة السكانية الموجودة أعلى المبنى لتسجيل أعداد السكان لحظيًا.