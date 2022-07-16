تفاصيل الكشف الأثري في أبو صير.. خبيئة كبرى لقائد الجنود الأجانب

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب رئيس البعثة الأثرية التشيكية، العاملة في منطقة أبو صير جنوب الجيزة، عن تفاصيل الكشف الأثري الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار، أمس، للمقبرة البئرية لقائد الجنود الأجانب في مصر واح - ايب - رع.

وقال إن الكشف يعتبر استكمالا لكشف الخبيئة الكبرى، الذي عثر عليه من قبل، وضم 370 إناء فخاريا يضم بقايا مواد التحنيط وأحشاء القائد المتوفى، وهو الحجم الأضخم من الأواني الكانوبية، التي يتم العثور عليها في مصر القديمة.

دور الأجانب في الجيش المصري

وأضاف نائب مدير البعثة التشيكية، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ الكشف الأخير يعتبر حلقة ضمن سلسلة من الاكتشافات المهمة في تلك المنطقة، موضحا فكرة تنظيم الجيوش في مصر القديمة ودور الأجانب المنخرطين في العمل بالجيش، إذ كانت مصر في ذلك الوقت في نهاية الأسرة 26، مع بداية تواجد الفرس في مصر، قبلة للHجانب من دول العالم القديم، نظرًا لتقدمها وكان منهم من يلتحق بالجيش ويتم إلحاقم بإدارات، ووحدات محددة بعيدة عن المهام الرئيسية في الجيش، بعد تدريبهم.

وأكد أن هؤلاء الجنود المرتزقة لا يختلطون بالجنود المصريين، ولا تسند إليهم المهام الدفاعية لهم، ويكون لهم قائد مصري يطلق عليه «قائد الجنود الأجانب»، وهو صاحب كشفنا الأثري الجديد.

وعن الخطوات القادمة، قال مجاهد إنّ العمل سيستمر في تلك المنطقة، خلال مواسم الحفائر القادمة للبعثة التشيكية العاملة بالمنطقة، إذ تشير الشواهد الأثرية إلى وجود المزيد من الاكتشافات التي ستجيب عن مزيد من الأسئلة المهمة في التاريخ، ولن يكون اكتشاف مقبرة قائد الجنود الأجانب واح - ايب - رع، هو الأخير ضمن الاكتشافات بمنطقة أبو صير الأثرية، إذ تستكمل البعثة التشيكية أعمالها في المنطقة التي دفن بها كبار القادة في مصر القديمة.