تنفيذ 4 آلاف حكم قضائي و10 آلاف قضية سلع غذائية وتموينية في حملات أمنية خلال أسبوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج التالية:

الأمن العام

جرى استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 52 متهما، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و57 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 30 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 9475 حكم قضائى متنوع.

ضبط 543 قضية متنوعة.

وفي مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 387 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة - الدقهلية- الغربية – الإسكندرية- السويس – المنيا – كفر الشيخ – الشرقية– المنوفية – القليوبية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحيرة – مطروح – الوادى الجديد – الفيوم – البحر الأحمر» وبحوزتهم 205 قطعة سلاح نارى وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 883 قطعة سلاح ناري و 1302 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة جرى ضبط تشكيل عصابى ضم 4 متهمين، وكشف غموض 44 حادث متنوع.

مجال تنفيذ الأحكام

في مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 459925 حكم قضائي

الأمن الإقتصادى

وفى مجال الأمن الإقتصادى، جرى ضبط 32 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 254 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 34290 جنيه، وضبط 12 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 73013 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

وجرى ضبط 10638 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1304,6 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 236 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 249,688 طن و43327 عبوة غذائية، وكذا ضبط 44 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 52,313 طن أرز وسكر و81 عبوة زيت تمويني.

وتم ضبط 4213 قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 18٫46 طن و220 قطعة، كما تم ضبط 12 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 53٫65 طن و151 ألف عبوة.

وضبط 2727 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية.. بمضبوطات بلغت 180٫295 طن – 1400 عبوة – 151247 قطعة.

وضبط 358 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 6797 عبوة.

وضبط 4 قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت 20 طن.

وضبط 88 قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها 294٫773طن – 72713 لتر– 51 عبوة - 10150 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

وضبط 19 قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها 11متهم، 2 مركبة.. بمضبوطات بلغت 59 طن، 679 كيلو جرام أقماح.

قضايا التيار الكهربائى

ضبط 74786 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 63,320,059 مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى

جرى ضبط 1342 قضية فى مجال التهرب الضريبى: ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 1,549,535,228 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,138,501 مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة

جرى ضبط 32 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 144,771,541 مليون جنيه .. أبرزها:-

وضبط عدد 28 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطةعملات "محلية – أجنبية" بما يعادل 130,471,541مليون جنيه.

قضايا النقل والمواصلات :

جرى ضبط تشكيل عصابى، ضم 3 متهمين، إرتكبوا واقعة نشل.

وضبط 1400 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة.

قضايا المصنفات

جرى ضبط 278 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : 159 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تجاه عددٍ من المقاهى والكافتيريات لقيامهم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد، وكذا محال ألعاب إلكترونية لإستخدامها إسطوانات الليزر المقلدة والمنسوخة بدون ترخيص، وكذا ضبط 119 قضية فى مجال جرائم المطبوعات تجاه عددٍ من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

جرى ضبط 361 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة، وكذا ضبط 1053 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و 166 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و 96 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و 47 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 693 لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات، جرى ضبط 1125 قضية إتجار فى المواد المخدرة

وجرى ضبط قضيتى غسل أموال وقدرت قيمة الممتلكات بقرابة 18 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 24 مليون جنيه.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 306093 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 65154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 1520 موقف عشوائى.

لجان المرور على المدارس

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

- المرور على 94 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 281 من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات.

- فحص 284 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين مخالفة 19 منها.

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3897 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 167 سائق منهم.

أمن الموانئ

جرى ضبط 25 قضية تهريب «بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية»، وكذا 54 قضية متنوعة من أبرزها «دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية».

وفي مجال الأمن السياحي، جرى ضبط 351 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار».