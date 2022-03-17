مصطفى وزيري: الكشف الأثري الجديد في سقارة سيبهر العالم

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك كشفًا أثري جديدًا بسقارة يضم 5 مقابر من عصري الدولة القديمة والانتقال الأول في حالة رائعة، وهو لرجال الدولة في عهد الفراعنة في الدولة القديمة، مبينًا أن العالم سينبهر من الآثار المكتشفة في منطقة جنوب سقارة والاكتشافات التي جرى استخراجها على يد البعثة المصرية.

التوابيت المكتشفة

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الخميس، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التوابيت التي اكتشف وضعت في مخزن في سقارة لاستيعاب الكميات الكبيرة من هذه التوابيت، مبينًا أن المتحف المصري الكبير ضم خبيئة العساسيف التي جرى اكتشافها مؤخرًا، مبينًا أن كل المتاحف فيها اكتشافات جديدة.

وأشار لأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن مصر شاركت في معرض أكسبو دبي من خلال الآثار المختلفة.

اسم الشخص المكتشف

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن المقبرة الأولى من المقابر المكتشفة لشخص يدعى «إيري» وهو أحد كبار رجال الدولة، وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران صوّر عليها العديد من المناظر الجنائزية، منها مناظر لموائد القرابين، وواجهة القصر، وأواني الزيوت السبعة.

تفقد وزير الساحية للآثار

وتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك «مرنرع» بسقارة، ووجه الشكر لفريق العمل القائم على المجهود الكبير الذي بذله في هذا الاكتشاف الكبير.