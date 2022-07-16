لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. هل يتم تخفيض الحد الأدنى للقبول؟

بالرغم من أن لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 متاح للحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات، إلا أن التنسيق يتم وفق الحد الأدنى المعلن في كل محافظة والذي جرى تحديده وفق كثافة كل مدرسة واحتياجاتها الفعلية وإمكانياتها المتاحة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة القواعد الخاصة بالتنسيق والاطلاع على الضوابط المحددة له واختيار نوعية التعليم بشكل جيد لأنه توجد أكثر من نوعية.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023

متاح الآن لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 على بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم، ويتم التقديم من خلال كتابة الرقم القومي والكود الخاص بالطالب ثم يتبع الطالب الخطوات الأخرى التي تتمثل في اختيار المدرسة ونوعية التعليم وإجراء التعديلات المطلوبة على الرغبات.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023

- الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة الكود الخاص بكل طالب.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- اختيار نوعية التعليم.

- اختيار المدرسة.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إن لينك تقديم الصف الأول الثانوي يتم على أساس الحد الأدنى للتنسيق وهو 240 درجة، موضحاً أنه من المرجح أن يتم تخفيض الحد الأدنى عقب الانتهاء من تسكين طلاب المرحلة الأولى وعمل حصر شامل للأماكن المتاحة بكل مدرسة حسب إمكانياتها الفعلية.

ضوابط تخفيض الحد الأدنى لتقديم الصف الأول الثانوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تخفيض الحد الأدنى لتقديم الصف الأول الثانوي 2023 يتم بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكداً على أن تنسيق المرحلة الأولى به استثناءات عديدة للحاصلين على مجاميع مرتفعة.

ونوه المصدر، إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بضوابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 من حيث فحص الملفات الخاصة بكل طلب بشكل جيد، موضحاً أنه سيتم البدء في استلامها عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.