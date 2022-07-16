تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا.. خطوة بخطوة

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا متاح الآن، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن التقديم يكون وفق مجموع الطالب في الفصل الدراسي الأول والثاني في الشهادة الإعدادية.

ويختلف التنسيق من محافظة إلى أخرى بحسب الكثافة المتاحة في كل مدرسة، ففي محافظة القاهرة يصل الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام إلى 240 درجة، والجيزة 220 درجة.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا

حددت وزارة التربية والتعليم كل التفاصيل الخاصة بتقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكل الخطوات الخاصة بالتقديم، واختيار المدارس بعناية تجنبًا للحاجة إلى أي تحويلات فيما بعد.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

- بعد الدخول على الموقع الخاص بالتنسيق يضغط الطالب على زر «التسجيل بحساب الوزارة» للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

- تسجيل الدخول يحتوي على:

البريد الإلكتروني.

كلمة المرور.

وحتى يتمكن الطالب من الدخول يجب عمل الآتي:

إدخال البريد الإلكتروني الخاص به في خانة «اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني». إدخال كلمة المرور في الخانة الخاصة به. الضغط على زر تسجيل الدخول.

صفحة الملف الشخصي

تحتوي صفحة الملف الشخصي على الآتي:

اسم الطالب أو الطالبة.

اسم المديرية الخاصة به.

المنطقة التعليمية الخاصة به.

المدرسة الخاصة به.

الدرجة الخاصة به.

آخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به.

زر الدخول إلى التنسيق.

يقوم الطالب بالضغط على زر «الدخول إلى التنسيق» للدخول إلى صفحة «معلومات التنسيق».

صفحة معلومات التنسيق

تحتوي على الآتي:

- معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر «المزيد»؛ لإظهار المعلومات كاملة.

- زر التالي للدخول إلى صفحة خريطة التنسيق.

- يقوم الطالب بالضغط على زر «التالي» للدخول لصفحة «خريطة التنسيق».

صفحة خريطة التنسيق

تحتوي على:

- جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية حيث يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة بهم وكشف الحد الأدنى للمدارس.

- جزء التعليم الفني وهو الجزء الخاص بالتعليم الفني حيث يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.

- زر «إملاء الرغبات» للدخول لصفحة إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

- زر «السابق» للذهاب إلى الصفحة السابقة.

- يقوم الطالب بالضغط على زر «إملاء الرغبات» للدخول على صفحة «تقديم الرغبات».

صفحة تقديم الرغبات

وتشمل الآتي:

- نوع التعليم حيث يقوم الطالب باختيار نوع التعليم طبقاً لما هو متاح له حسب درجته.

- اسم المديرية حيث يقوم الطالب باختيار المديرية إذا كانت درجته فوق الـ98% وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام.

- اسم الإدارة حيث يقوم الطالب باختيار الإدارة إذا كانت درجته فوق الـ95% وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام.

- اسم المدرسة حيث يقوم الطالب باختيار المدرسة التي يريد التقديم فيها.

- الحد الأدنى للدرجات وهو الحد الأدنى لكل نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق.

- بعد إضافة جميع الرغبات طبقاً لعدد الرغبات المتاح يقوم الطالب بالضغط على زر «مراجعة الرغبات وحفظها».

- الدخول إلى صفحة «مراجعة الرغبات».

- زر «إعادة تعيين الرغبات» ويتيح هذا الزر للطالب إمكانية إعادة تعيين رغباته.

- يمكن للطالب الضغط على زر «السابق» للرجوع إلى صفحة «تعديل الرغبات».

صفحة مراجعة الرغبات

تحتوي على:

- الرغبات التي اختارها الطالب مرتبة حسب الترتيب الذي قام باختياره.

- زر حفظ حيث يتيح له حفظ رغباته بعد مراجعتها.

- زر طباعة حيث يستطيع الطالب طباعة رغباته.

- زر السابق حيث يستطيع الطالب أن يعود لصفحة تقديم الرغبات لتعديل رغباته.