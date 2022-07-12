لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023 بجميع المحافظات.. 8 خطوات

لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023، من الأمور التي تستحوذ على اهتمام كثير من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية التقديم «أون لاين»، لجميع مدارس الثانوية، مثل الثانوي العام، والصناعي، والزراعي، والفني، والفندقي، والتمريض، حسب مجموع الطالب، ورغبته.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أخبار التعليم،‎ لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023، وخطوات التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السطور التالية.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023

وبحسب بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، صدر في وقت سابق، يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية أو أولياء الأمور التقديم للصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع تنسيق خصصته الوزارة، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنا.

‎خطوات التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2023

وأتاحت «التعليم» لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية التقديم للصف الأول الثانوي 2023، عبر موقع التنسيق ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا، وفقا للخطوات التالية:

- سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب، وكلمة المرور الخاصة به، والتسجيل بالحساب الشخصي له.

- بعد الدخول على الموقع، يقوم الطالب باختيار أيقونة «التنسيق».

- ستظهر صفحة جديدة، تتضمن شروط وإرشادات تنسيق الصف الأول الثانوي، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدني لكل محافظة، وحسب نوع الثانوية.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- يتم بعدها الضغط على تسجيل الرغبات، مع العلم أنه يفضل اختيار المدارس الموجودة في محيط السكن، أو في المحافظة.

- بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

- في النهاية يجب الضغط على حفظ الرغبات.

- إذا كنت متأكدا من الرغبات وهي النهائية، يتم الضغط على إرسال الاستمارة.