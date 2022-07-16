فتاة تحاول إنهاء حياتها في بث مباشر على تيك توك.. «الشرطة قبضت عليها»

واقعة غريبة ومرفوضة مجتمعياً ودينياً شهدتها منطقة البساتين في محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية، أثارت جدل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتشار مقطع فيديو لإحدى الفتيات وهي تصور نفسها في «بث مباشر» محاولة التخلص من حياتها.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة للفتاة التي حاولت إنهاء حياتها في بث مباشر، وتوضح كواليس وملابسات الواقعة بالكامل حسب ما كشفت عنها وزارة الداخلية في بيان رسمي صدر مؤخرًا.

بداية الواقعة: فتاة تصور بثًا مباشرًا لمحاولة إنهاء حياتها

انتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، مقطع فيديو جرى تصويره عبر أحد الحسابات الشخصية على تطبيق «تيك توك»، تظهر فيه فتاة وهي تحاول الانتحار داخل غرفة منزلها، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسعة بين رواد السوشيال ميديا.

الأجهزة الأمنية تتبع مقطع الفيديو وتحدد العقار محل الواقعة

على الفور بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تتبع مصدر مقطع الفيديو، وبعد الفحص تم تحديد العقار محل الواقعة في دائرة قسم شرطة البساتين في محافظة القاهرة.

والدة الفتاة تحكي تفاصيل الواقعة

وبعد الانتقال إلى العقار تم مقابلة السيدة والتي تحمل جنسية إحدى الدول، وهي والدة الفتاة صاحبة البث المباشر، وكشفت أن نجلتها عادت من في هذا اليوم ودخلت مباشرة إلى غرفة نومها وأغلقت باب الغرفة ورائها وبعد مرور الوقت قلقت الأم ودخلت إلى غرفة نوم نجلتها لتجدها بالفعل حاولت التخلص من حياتها بسبب ضائقة نفسية، لتنقذها على الفور.

الفتاة صاحبة الفيديو تروي كواليس الواقعة بعد ضبطها

توصلت الأجهزة الأمنية إلى الفتاة المشار إليها، واعترفت بمحاولتها التخلص من حياتها نظرا لما تمر به من ضائقة نفسية بسبب عدم رغبتها في الاستمرار بعملها، كما أنها لم تتمكن من زيادة أعداد المتابعين على صفحتها الشخصية على التطبيق الشهير «تيك توك»؛ لأنها كانت ترغب في التربح والحصول من ورائه على مبالغ مالية، لذا صورت البث المباشر «لايف»، وهي تحاول إنهاء حياتها مستخدمة هاتفها المحمول.