شاب يطلق الرصاص على زوج شقيقته.. «تزوجها بعد انتحار أختها الكبرى»

أطلق شاب في كفر الشيخ الرصاص على زوج شقيقته وصديقه فأصابها بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام وسيدي غازي المركزي بسبب حالتهما الصحية السيئة، وبينت تحريات المباحث أن المتهم «السيد.م» كان يقضي عقوبة في السجن وبعد خروج فوجئ بزواج شقيقته من «إسماعيل محمد» الشهير بـ«المجري»، فحدثت بينهما مشاجرة حضرها صديق زوج شقيقته «تامر رشاد»، فأخرج المتهم سلاح ناري وأطلق عليهما الرصاص فنقلا إلى المستشفى فاقدين للوعي.

شاب يطلق الرصاص على زوج شقيقته وصديقه

أفادت تحريات المباحث أن المجني عليه «إسماعيل» كان متزوجًا من شقيقة المتهم الكبرى قبل عامين، وأنها انتحرت عن طريق حبة الغلال ومنذ انتحارها والطرفين على خلاف أسري مستمر، لكن المجني عليه نجح خلال مدة وجود صهره في السجن باقناع شقيقة زوجته الصغرى بالزواج وتزوجا دون موافقة أسرتها، ما آثار حفيظة المتهم عقب خروجه من السجن فتربص بالمجني عليه وخلال سيره في الشارع بصحبة صديقه «تامر»، موظف في الوحدة المحلية ببيلا بادرهما بإطلاق الأعيرة النارية التي كادت أن تودي بحياتهما في الحال.

سلاح الجريمة

وأوضحت تحريات المباحث الواقعة حدثت في منطقة الكوم الطويل في بيلا وأن المتهم كان يخفي سلاحًا ناريًا في ملابسه بعد أن عرف بزواج شقيقته الصغرى بغير موافقة أسرتها، وأن زوج شقيقتها الكبرى تزوج بعد عامين من انتحار زوجته الأولى رغم الخلافات الأسرية التي تجمعهما منذ انتحار الأولى بحبة الغلال.