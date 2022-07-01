التصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته في قرية العصلوجي بالشرقية

قررت الجهات المختصة في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية التصريح بدفن جثمان شاب تخلص من حياته بالانتحار شنقًا داخل معلف بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق، وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان لتحديد سبب الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز إخطارًا بالعثور على شاب يدعى «ك .س.ا» 25 عامًا، متوفى داخل معلف بقرية العصلوجي التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الشاب توفي إثر تعرضه للشنق، فيما رجحت الفحوصات الأولية أنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها

جرى نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات، وفي وقت لاحق تم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.

إصابة شاب بحالة إعياء بعد تناوله سم فئران

وفي واقعة أخرى، تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة القرين بلاغًا بإصابة شاب بحالة إعياء إثر تناوله سم فئران.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة القرين إلى مستشفى القرين المركزي لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين تناول الشاب سم فئران في محاولة للتخلص من حياته، إلا أن أسرته تمكنت من إسعافه ونقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

الإفتاء: الانتحار من عظائم الذنوب

وتحرم الأديان السماوية إنهاء الشخص لحياته، مؤكدة على أن الانتحار ليس بابًا للهروب من المشكلات والأزمات، وأنه أعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في الدنيا، كما أكدت دار الإفتاء المصرية على أن الانتحار حرام شرعًا، وأن المنتحر ارتكب كبيرة من عظائم الذنوب.