«العليا للفيروسات» تناشد المواطنين بالحصول على اللقاح: موجة سريعة الانتشار

حذر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، المواطنين خلال الفترة المقبلة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خاصة مع الانتشار السريع للمرض بين المواطنين، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والتواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

«حاتم» ينصح بضرورة الحصول على اللقاح

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين ضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، بالنسبة لغير المطعمين، وضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة للذين حصلوا على الجرعات السابقة، منوهاً إلى أن هناك استعدادات مكثفة في مختلف المستشفيات تحسباً لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا فيروس كوفيد 19.

مصر خالية حتى الآن من فيروس جدري القرود

وأكد «حاتم»، أن مصر خالية حتى الآن من فيروس جدري القرود وكذلك أي متحورات أو طفرات خطيرة لفيروس كورونا، مؤكداً أن المعامل المركزية التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي؛ تواصل عملها باستمرار لرصد ومتابعة أي مستجدات تتعلق بفيروس كورونا «كوفيد 19».