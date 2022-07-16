مواقف جمعت بين غادة عادل ومجدي الهواري بعد طلاقهما: حب وصداقة ومرض

تصدرت غادة عادل ومجدي الهواري تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ تساءل الجمهور عن عودة الثنائي معًا مرة أخرى بعد انفصالهما منذ سنوات، وذلك بعد ظهورهما معا في حفل تخرج نجلهما عبدالله من المدرسة، وانتشرت صور الزوجين السابقين مع أبنائهما الأربعة عبدالله ومريم بالإضافة إلى التوأم حمزة وعز الدين، بينما غاب عن الصورة ابنهما الأكبر.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يظهر فيها غادة عادل ومجدي الهواري معًا بعد انفصالهما منذ 5 سنوات، إذ أكدت غادة عادل أن هناك علاقة صداقة تربطها بطليقها، ولكن كان ظهورهما العلني الأول معا في برنامج «بصراحة» وتحدثا خلال الحلقة عن علاقتهما وأسباب الانفصال.

وأكد مجدي الهواري خلال الحلقة أنه لم يتزوج مرة أخرى بعد انفصاله عن غادة عادل لأنه ما زال يحبها، قائلًا: «في شروط عندي في الجوازة التانية، هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إن أنا لسه بحبك لأنك أم ولادي وبنتي».

من الحب إلى المرض.. مواقف جمعت بين غادة عادل ومجدي الهواري

والعلاقة بين غادة عادل ومجدي الهواري مستمرة على المستوى الإنساني والعائلي بعد الطلاق، حيث يحرص المخرج على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته السابقة وأم أبناءه كل عام، ونشر «الهواري» في عام 2020، صورة لها أمام كعكة عيد ميلادها معلقًا: «كل سنة وأنتِ دايمًا متألقة»، وفي عيد ميلادها الأخير نشر صورة تجمعهما معًا، قائلا: «كل سنة وأنتِ طيبة يا أغلى وأطيب غادة في الدنيا، تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي».

غادة عادل: مجدي الهواري قَلب الدنيا في أثناء أزمة مرضي

وكان المخرج مجدي الهواري متواجدًا في الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها غادة عادل، أثناء قضاء عطلة قصيرة خارج البلاد، وتم نقلها إلى المستشفى، وذك وفقا لتصريحات سابقة لـ «الوطن»، قائلة: «خلال الأزمة الأخيرة لم يسأل عني فحسب، ولكنه (قلب الدنيا) من أجلي، فعلاقتنا طيبة للغاية وبالفعل وقف بجانبي وساعدني حتى مررت من هذه الأزمة الصحية على خير».