غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بتخرج ابنهما عبدالله (صور)

تصدرت غادة عادل ومجدي الهواري، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من احتفالهما بتخرج ابنهما عبدالله من المدرسة، من خلال نشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديوهات من الحفل، عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

انفصال غادة عادل ومجدي الهواري بعد 20 سنة زواج

وكتب المخرج مجدي الهواري، تعليقًا على الصور التي نشرها من حفل تخرج نجله عبدالله، عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: «بسم الله ما شاء الله، عبدالله مجدي الهواري، تحب اسمك لما يتقال وابنك بيتخرج، لحظة تقشعر منها، مبروك يا بودي».

ونشرت الفنانة غادة عادل، مقطع فيديو بصحبة نجلها وهى تمازحه عبر خاصية ستوري عبر حسابها بـ انستجرام، معلقة عليها بقولها: مبروك يا بودي يا حبيبي.

زيجة تثمر 5 أبناء

قبل نحو 5 أعوام أعلن الثنائي غادة عادل ومجدي الهواري، انفصالهما بعد قصة حب وزواج استمرت نحو 20 عامًا وأثمرت عن إنجاب 5 من الأبناء وهم مريم وعزالدين ومحمد وحمزة وعبدالله، الأمر الذي شكلّ مفاجأة كبيرة باعتبارهما من أشهر الزيجات في الوسط الفني والتي استمرت سنوات طويلة.

وقبل نهاية عام 2021 ظهر الثنائي في برنامج تليفزيوني يجمعهما سويًا، وتحدثا خلاله عن علاقتهما وقصة حبهما التي بدأت مبكرًا بينهما، بعد قصة حب بدأت من النظرة الأولى، خلال توجه غادة عادل للعمل في مجال الإعلانات ولقاءها بـ مجدي الهواري.

ورغم الطلاق إلا أنهما تمسكا بالصداقة فيما بينهما واستمرار علاقتهما، وخلال اللقاء سألته غادة عادل بقولها: ممكن تتجوز تاني؟ ليرد عليها مجدي الهواري بتأكيده أنه مازال مغرمًا بها.