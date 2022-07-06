غادة عادل تحتفل بتخرج ابنتها مريم.. صور

احتفلت الفنانة غادة عادل بتخرج ابنتها مريم، حيث نشرت صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة غادة عادل بصحبة ابنتها مريم خلال تخرجها، وارتديا ملابس بيضاء.

الظهور الأول لـ غادة مع ابنتها

ويعتبر ذلك الظهور الأول للفنانة غادة عادل مع ابنتها مريم، حيث سبق وظهرت ابنتها معها بعدما تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال شهر مارس الماضي، وكشفت الفنانة غادة عادل عن تواصل طليقها المخرج مجدي الهواري معها بعد تعرضها لأزمة صحية، قائلة: «مجدي قلب الدنيا، واكتشفت ناس كتيرة بتحبني وأنا مكنتش أعرف، الحمد لله بقيت كويسة، والحمد لله عرفت إني غالية عند ناس كتير».

آخر أعمال الفنانة غادة عادل

شاركت غادة عادل مؤخرا في مسلسل «أحلام سعيدة» الذي تم عرضه في رمضان 2022، وشاركها البطولة كل من يسرا، مي كساب، هشام إسماعيل، إنتصار، عماد رشاد، شيماء سيف، نبيل نور الدين، نور محمود ومحمد أوتاكا، داليا شوقي، جيهان شماشرجي، هشام عاشور وعلي السبع، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث المسلسل حول 3 سيدات في منتصف العمر، وهن: «فريدة وشيرين وليلى» من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ويخضن لتجارب تساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

محطات في حياة غادة عادل

درست غادة عادل المحاسبة بمعهد في ليبيا التي ولدت بها، ثم عادت إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة، وعملت في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسود، والجزء الأول من مسلسل زيزينيا.

واتجهت غادة إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي صعيدي في الجامعة الأمريكية، وشاركت بعدها في بطولة العديد من الأعمال السينمائية.