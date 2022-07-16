قفص الاتهام ينتظر قاتل شيماء جمال أمام «الجنايات»: خوف الشريك كشف الخطة

أيام قليلة ويخضع قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن تسلمت محكمة الاستئناف ملف القضية من النيابة العامة لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام لأيام بسبب طبيعة عمل زوج المذيعة المتهم بتنفيذ الجريمة المروعة التي خطط لها قبل 3 أشهر من تنفيذها ودفن جثمان المذيعة في مقبرة أعدها بمزرعة بأبو صير بالبدرشين.

تشويه جثمان شيماء جمال

خطة شيطانية أعدها زوج شيماء جمال وشريكه كان محورها شراء مزرعة في أبو صير بالبدرشين وحفر مقبرة داخلها ودفن جثمان شيماء جمال وبعدها يتوجه الزوج بتحرير محضر باختفائها بعد أن كانت بصحبته وأخبرته أنها ستذهب إلى «الكوافير»، تلك الخطة نفذها الزوج القاتل وشريكه بإحكام وبعدها تفرق كل منهما فتوجه زوج شيماء جمال إلى الساحل الشمالي بينما بقي شريكه المقاول في محافظة الجيزة يتابع تحركات شريكه بين المحافظات.

الخوف من المصير المجهول

الشكوك تزايدت لدى شريك زوج المذيعة شيماء جمال بعد تنفيذ خطة الجريمة بسبب عدم الرد على هاتفه المحمول، فاعتقد الشريك أنه سينال مصير شيماء جمال لأنه الوحيد الذي يعرف تلك الجريمة، كما أن المباحث كانت تحوم حوله بسبب اتصالاته المتكررة على هاتف زوج شيماء جمال، وبعدها انهار واعترف بتفاصيل الجريمة كاملة وأرشد عن جثمان المجني عليه.

أدلة اتهام زوج شيماء جمال بالقتل

أدلة الاتهام التي جمعتها الشرطة والنيابة العامة في جريمة قتل شيماء جمال أثبتت تورط زوجها في الجريمة بعد استخراج جثمانها ونقله إلى مشرحة زينهم، وبقي الجثمان في مشرحة زينهم قرابة أسبوع حتى أثبتت الفحوصات الخاصة أن الرفات الموجوة تخص شيماء جمال بعد تحليل «dna» الذي خضعت له والدتها قبل أن تتسلم جثمانها ليواري الثرى في مقابر الأسرة.