بـ ورود وصور وقرآن.. والدة المذيعة شيماء جمال تقف على قبر ابنتها

بملامح مكسورة يشوبها الحزن على فقدان فلذة كبدها، وقفت والدة المذيعة شيماء جمال، تتلوا آيات من القرآن الكريم وبعض الأدعية، لقضائها أول أيام عيد الأضحى المبارك برفقة ابنتها، بمقابر العائلة بالسيدة نفيسة.

الأسرة تزين مقابر ابنتها المذيعة شيماء جمال بالورود

بالورود وبعض الصور «بوسترات»، تزينت بهما مقبرة المذيعة شيماء جمال، بعد أن ذهبت أسرتها لقضاء أول أيام العيد برفقتها، متخذين الحزن والكسرة على فقدانها رفيقين لهم، خاصة لم يمر سوى أسبوع واحد على تشييع جثمانها لمثواه الأخير.

قضاء أول أيام العيد برفقة شيماء جمال

قصدت أسرة المذيعة شيماء جمال، صباح اليوم، مقابر السيدة نفيسة، التي تحتض جثمان ابنتهم الصغرى «شيماء»، في أول عيد يمر على الأسرة دون وجودها.

لم يمر سوى أيام على دفن المذيعة شيماء جمال

وكان شُيع جثمان المذيعة شيماء جمال، الاثنين الماضي 4 يوليو، لمثواه الأخير في مقابر العائلة بالسيدة نفيسة، بعد أن أنهت الأسرة تصريح الدفن، إثر صدور قرار النيابة العامة لاستلام الجثمان من مشرحة زينهم.