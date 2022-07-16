السيسي: يجب إحياء عملية السلام والوصول لحل نهائي.. الأمن العربي لا يتجزأ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تكثيف جهودنا المشتركة لإحياء مسار عملية السلام والوصول بها إلى حل نهائي لا رجعة فيه، يكون بذلك قوة الدفع التي تستند إليها مساعي السلام في المنطقة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة جدة، أنّ بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، ونبذ الأيدولوجيات الطائفية والمتطرفة، وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها او سوء توظيفها.

توفير المناخ الداعم للحقوق والحريات

وتابع بأن ذلك يتطلب تعزيز دور الوطنية ذات الهوية الجامعة، ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية؛ لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية، وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلا عن تكريس مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولا إلى التنمية المستدامة.

وشدد على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيط بعالمنا العربية، مؤكدًا أن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والإخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية