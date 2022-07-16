فتح باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتلعيم الفني، عن فتح باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022 لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة بمحافظة مطروح للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول للتقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022، منها الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفي شروط التقديم.

فئات يحق لها التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022

وتشمل الفئات أيضًا الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 وفقًا للمجموع الاعتباري الذي يتم احتسابه كالآتي: مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية على المجموع الكلى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظة مطروح، فينبغي الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من محافظة مطروح، والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الإعدادي من مدارس مطروح.

مدة فتح باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022 مفتوح من اليوم السبت الموافق 16 يوليو الجاري حتى يوم 19 من نفس الشهر.